Trwa drugi tydzień ferii w Lubuskiem. Z propozycją zajęć dla dzieci wyszło Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach. Dziś odbyły się warsztaty zdobienia porcelany. Poprzedziła je lekcja historii związana z dawnymi zakładami porcelany, z których niegdyś słynęło miasto.

Poprzez zabawę placówka przybliża karty z historii Żar. – Mówiliśmy już o zakładach tkackich, a teraz skupiamy się na porcelanie. Piękne kolekcje można zobaczyć na naszej ekspozycji – mówi dyrektorka muzeum Małgorzata Cegielska:

Sami uczestnicy spotkania podkreślają, że zajęcia są ciekawe. – Można się czegoś dowiedzieć o dawnych czasach w mieście. A to, co zrobimy zabieramy ze sobą do domu – podkreślają dzieci:

Dodajmy, że kolejne spotkanie w placówce związane będzie z historią żarskiego garnizonu.