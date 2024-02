Skąd Ochotnicze Straże Pożarne mogą pozyskiwać środki finansowe na zakup sprzętu i odzieży? Strażakom-ochotnikom na przeciw wychodzi Lubuski Urząd Marszałkowski, który kolejny raz ogłosił konkurs na rzecz doposażenia lubuskich OSP.

Na tegoroczną edycję przeznaczono 300 tysięcy złotych, ale nie jest to kwota ostateczna. – Każda jednostka może starać się o dofinansowanie w kwocie maksymalnie 20 tysięcy złotych – podkreśla Łukasz Porycki, wicemarszałek województwa lubuskiego:

Zasady udziału w tegorocznym konkursie nieco różnią się od tych z lat ubiegłych. – Teraz każda jednostka OSP może zgłosić się do konkursu samodzielnie, a wcześniej musieli to robić za pośrednictwem samorządów – mówi doktor Sławomir Kotylak, dyrektor departamentu infrastruktury drogowej:

Jak podkreśla Grzegorz Potęga, członek zarządu województwa lubuskiego, bezpieczeństwo zarówno strażaków jak i mieszkańców jest kluczową sprawą:

W konferencji wzięli udział także strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kargowej, którzy przywieźli ze sobą nowy sprzęt zakupiony przy wsparciu lubuskiego wojewody i marszałka. Jego wartość to 80 tysięcy złotych. – Jeszcze nie mieliśmy okazji wykorzystać go w akcji, ale stale uczymy się go obsługiwać – podkreśla Grzegorz Olejarz, operator drona w OSP Kargowa:

Zgłoszenia będą przyjmowane do 7 marca.