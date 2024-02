Trwa drugi tydzień odpoczynku lubuskich dzieci i młodzieży od nauki. Tym samym w wielu miastach organizowane są warsztaty i inne atrakcje feryjne. W Żaganiu przeprowadzono dziś lekcję bezpieczeństwa dla najmłodszych. Uczestnicy spotkań w pałacyku odwiedzili komendę policji.

Była to okazja, aby przyjrzeć się z bliska służbie funkcjonariuszy i wejść tam, gdzie nie każdy może dotrzeć. Jak zawsze dużym zainteresowaniem cieszyła się strzelnica, ale również weneckie lustro w tak zwanym niebieskim pokoju. Nie zabrakło również rozmów o szeroko rozumianym bezpieczeństwie podczas czasu zimowej laby. Sami uczestnicy spaceru po komendzie podkreślają, że to ciekawa wizyta. – Bycie policjantem to fajna sprawa, ale też niełatwa – dodają mali żaganianie: