Ceny mieszkań w Polsce stale rosną. Własne mieszkanie wydaje się coraz mniej osiągalne dla wielu młodych ludzi. Dodatkowo jeszcze coraz trudniej jest wynająć mieszkanie w rozsądnej cenie, a wg ostatniego spisu powszechnego prawie dwa miliony mieszkań stoi puste. Właściciele mieszkań twierdzą, że w Polsce jest rynek najemców, a właściciele są na przegranej pozycji. Dlaczego co 10 mieszkanie w Polsce jest niezamieszkałe? Co mogłoby to zmienić? Czy rządowe programy wspierające mieszkalnictwo skutecznie pomagają młodym rodzinom w zdobyciu własnego lokum?

Pyta Krzysztof Baług

