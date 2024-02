Matka lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego, Ludmiła Nawalna, podróżuje do kolonii karnej, w której zmarł jej syn; towarzyszy jej adwokat opozycjonisty – podaje w sobotę (17 lutego) Reuters, powołując się na niezależny portal Nowaja Gazieta.

Rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz poinformowała w sobotę w serwisie X, że śmierć opozycjonisty została potwierdzona w oficjalnej nocie przekazanej jego matce. Zażądała też natychmiastowego przekazanie ciała Nawalnego jego rodzinie.

Dalsza część tekstu pod tweetem

Alexey Navalny was murdered. His death occurred on February 16 at 2:17 p.m. local time, according to the official message to Alexey’s mother.

An employee of the colony said that the body of Navalny is now in Salekhard. It was picked up by investigators from the IC. Now they are…

— ???? ????? (@Kira_Yarmysh) February 17, 2024