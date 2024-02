Zielonogórski policjant wyróżniony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Aspirant sztabowy Mariusz Milczewski otrzymał medal imienia podkomisarza Andrzeja Struja, nadawanym policjantom, którzy z narażeniem własnego zdrowia i życia ratowali innych. Uroczysta gala wręczenia medali odbyła się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Za bohaterskie czyny minister wręczył medale 58 policjantkom i policjantom z całego kraju.

Mariusz Milczewski zauważył, że u sąsiadki doszło do pożaru. Bez chwili wahania otworzył drzwi do mieszkania, z którego wnętrza zaczęły wydobywać się duże ilości czarnego dymu. Policjant wszedł do mieszkania, gdzie w jednym z pomieszczeń zauważył leżącą na kanapie sąsiadkę. Kobieta nie odpowiadała na wezwania policjanta, nie było z nią kontaktu. Aspirant sztabowy Milczewski ocucił kobietę i wyprowadził z mieszkania, a następnie wrócił, żeby ugasić pożar. Po chwili na miejsce przybyło pogotowie, które zajęło się kobietą.