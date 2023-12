Lubuscy policjanci czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego regionu. Jeśli ten szczególny rodzaj misji wobec społeczeństwa budzi Twoje zainteresowanie – nie czekaj. Złóż wymagane dokumenty i rozpocznij rekrutację. W tej formacji każdy znajdzie miejsce dla siebie, wykorzystując swoje predyspozycje, wykształcenie czy umiejętności. Wszystko po to, aby służyć innym, jednocześnie realizując hasło: „Pomagamy i Chronimy”.

Służba w policji jest atrakcyjna z wielu powodów, obejmujących zarówno aspekty osobiste, jak i zawodowe. Przede wszystkim, praca ta oferuje dynamiczne i różnorodne środowisko. Każdy dzień jest inny, a zadania funkcjonariusza mogą być fascynujące i pełne wyzwań. Policjanci wykonują rozmaite zadania. Możesz służyć jako policjant służby prewencyjnej, kryminalnej, czy dochodzeniowo – śledczej, dbać o bezpieczeństwo na drogach, pracować z dziećmi i młodzieżą jako profilaktyk czy zwalczać przestępczość i pomagać jej ofiarom. Ale to tylko niektóre, możliwe drogi, które można obrać decydując się na służbę w szeregach Policji.

Bycie policjantem to także budowanie relacji z lokalną społecznością i uczestnictwo w różnego rodzaju inicjatywach społecznych. Wartość społeczna zawodu policjanta polega również na budowaniu zaufania między społeczeństwem a organami ścigania, co bezpośrednio przekłada się na subiektywne poczucie bezpieczeństwa obywateli.

Praca w policji daje również okazję do rozwoju osobistego i zawodowego. Dostęp do różnorodnych szkoleń, możliwość zdobycia nowych kwalifikacji, możliwość awansu oraz uczestnictwo w różnych specjalistycznych jednostkach, czy misjach międzynarodowych dają szansę na ciągłą naukę i rozwijanie umiejętności.

Wreszcie, służba w Policji oferuje stabilne zatrudnienie, atrakcyjne świadczenia socjalne i możliwość rozwoju kariery. To zawód, który może być satysfakcjonujący zarówno dla osób rozpoczynających karierę, jak i dla doświadczonych profesjonalistów, którzy myślą o zmianie swojego miejsca pracy.

Jak przystąpić do rekrutacji

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji >>policja.pl<< lub na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji >>lubuska.policja.gov.pl<< zakładce PRACA.

Można również kontaktować się z pracownikami kadr Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze telefon 47 795 2610, 47 795 2612.

W lubuskim garnizonie służy ponad 2,6 tysiąca funkcjonariuszy, którzy czuwają nad bezpieczeństwem, pomagając innym i reagując na przejawy łamania prawa. Zainteresowanie służbą w Policji rośnie.

Przygotuj się z policjantami do testu sprawności fizycznej

Policja zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w zajęciach przygotowujących kandydatów do służby w Policji. Chodzi o test sprawności fizycznej. Zajęcia w każdą środę od godziny 12.00 do 14.00 w hali akrobatycznej przy ulicy Urszuli 22 w Zielonej Górze.