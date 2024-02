Rolnicy protestują pod urzędem wojewódzkim we Wrocławiu. Płoną opony, w użyciu są materiały pirotechniczne, budynek obrzucono jajkami. Manifestacja rolników została formalnie rozwiązana tuż po jej rozpoczęciu pod siedzibą Komisji Europejskiej przy ul. Widok, ale protestujący nie rozeszli się.

Trwa protest rolników we Wrocławiu. Tłum przeniósł się sprzed siedziby Komisji Europejskiej przy ul. Widok przed urząd wojewódzki. Podpalono opony, budynek urzędu obrzucono jajkami. Protestujący nie wykonują poleceń policji.

Zgromadzenie rozpoczęło się ok. godz. 10 od wręczenia postulatów przedstawicielowi Komisji Europejskiej. Użyto materiałów pirotechnicznych, a budynek Komisji Europejskiej został obrzucony jajkami. Wówczas protest został rozwiązany przez organizatora.

– powiedział PAP Arkadiusz Filipowski z biura prasowego urzędu miejskiego Wrocławia.

Protestujący rolnicy wyrażają swój sprzeciw wobec wdrożenia „Zielonego Ładu”, który zakłada m.in. znaczne ograniczenia w hodowli zwierząt. Protestujący chcą także unormowania handlu z Ukrainą, skąd w sposób niekontrolowany napływały towary, co spowodowało spadki cen w skupach.

Protest rolników został rozwiązany przez organizatora kilka minut po jego rozpoczęciu. Użyto materiałów pirotechnicznych, a budynek Komisji Europejskiej został obrzucony jajkami.

– Po kilku minutach od jego rozpoczęcia organizator zgromadzenia podjął decyzję, do której ma pełne prawo, o jego rozwiązaniu. Przez megafon ogłosił to uczestnikom protestu. Wcześniej udało mu się odczytać postulaty i złożyć je przedstawicielowi Komisji Europejskiej, który wyszedł do zgromadzonych