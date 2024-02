Mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował w czwartek rano o rosyjskim ataku rakietowym na to miasto położone w pobliżu granicy z Polską. Dodał, że są trafienia, ale według wstępnych ustaleń obyło się bez ofiar. Rosjanie przypuścili też atak rakietowy na Kijów. Szef wojskowej administracji Kijowa Serhij Popko powiadomił, że wszystkie rosyjskie pociski rakietowe, które w czwartek rano leciały na stolicę Ukrainy, zostały zniszczone siłami ukraińskiej obrony powietrznej. Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomiło procedury, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.

Szef władz miejskich Lwowa przekazał na Telegramie, że w kilku budynkach przy ulicy Naukowej, w południowej części Lwowa, fala uderzeniowa wybiła okna.

Wcześniej Sadowy informował o eksplozjach w mieście.

– napisał szef wojskowej administracji Kijowa Serhij Popko na Telegramie.

Dodał, że dokładną liczbę i rodzaj rakiet odpalonych przez wojska rosyjskie określą Siły Powietrzne Ukrainy.

