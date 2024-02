Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) poinformował, że większości załogi rosyjskiego okrętu desantowego Cezar Kunikow, który został zniszczony w środę rano na Morzu Czarnym, nie udało się przeżyć.

– oświadczył przedstawiciel HUR Andrij Jusow w komunikacie wideo dla dziennikarzy.

Dodał, że z dostępnych informacji wynika, iż „większości załogi Cezara Kunikowa nie udało się przeżyć”. Zaznaczył, że zbierane są informacje dotyczące liczby zabitych Rosjan, którzy znajdowali się na pokładzie okrętu.

Jusow potwierdził też, że rosyjski okręt zniszczony został około 4 km od wybrzeża w rejonie Ałupki.

Wcześniej w środę (13 lutego) Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził zniszczenie na Morzu Czarnym rosyjskiego okrętu desantowego Cezar Kunikow. Według portalu Ukrainska Prawda rosyjska jednostka została zatopiona przy pomocy dronów.

Kanał na Telegramie Krymski Wiatr opublikował nagranie wideo, na którym widać wybuch po uderzeniu dronów.

– brzmi zamieszczony post.

?? The Main Directorate of Intelligence of Ukraine published footage of the destruction of the Russian Big Landing Ship "Caesar Kunikov" pic.twitter.com/lQDyjAbNJN

— NEXTA (@nexta_tv) February 14, 2024