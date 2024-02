Władze Nowej Soli odniosły się dziś do protestu mieszkańców osiedla Stare Żabno, których piwnice i garaże są co roku zalewane. Mówiliśmy o tym we wczorajszych audycjach. Nowosolanie uważają, że to wina władz samorządowych, które nie czyszczą i nie pogłębiają rowów melioracyjnych. – Na terenie miasta jest kilkanaście kilometrów dużych rowów wodnych, które staramy się utrzymać w dobrym stanie – mówi Ewa Batko, rzecznik prezydenta miasta.

Wiosną rozpocznie się gruntowne czyszczenie i pogłębianie rowów na terenie Nowej Soli – dodaje Ewa Batko.