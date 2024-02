Zalane garaże i piwnice domów to od lat udręka mieszkańców Starego Żabna w Nowej Soli. Uważają, że to wina władz miasta, które nie czyszczą i nie pogłębiają rowów melioracyjnych. Twierdzą także, że z wybudowanego niedawno na terenie strefy przemysłowej zbiornika retencyjnego spływa do nich woda. Napisali petycję do prezydenta Jacka Milewskiego, ale jak na razie bez konkretnych efektów. Na miejscu był Marek Turowski.

W spotkaniu wzięli udział także Małgorzata Paluch – Słowińska, radna wojewódzka i Andrzej Jastrzębski, radny miejski oraz Daniel Roguski, kandydat na prezydenta Nowej Soli.