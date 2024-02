Mamy to, dziś aż 5 nowych nagrań, co za tym idzie 5 tytułów opuszcza zestawienie. Dziś z pechem piosenkz 'Trolli’, Ignacy, Maneskin, Bryska i Marshmello, z Pink i Stingiem. Najlepiej zadebiutowało Jubel z Kiddo. Szczyt bez zmian!

40. WIKTOR WALIGÓRA Podróż W Czasie

39. NEA; DECLAN J. DONOVAN Sweet Crash

38. JAMES BLUNT Beside You

37. OCHMAN Telefony

36. LENNY KRAVITZ TK 421

35. ENEJ Neony

34. U2 Atomic City

33. STAN ZAPALNY Tylko Na Moment

32. MATT SIMONS Easy

31. BRYSKA Obca

30. KWIAT JABŁONI Byłominęło

29. DAWID KWIATKOWSKI Co Zostało Mi?

28. JUSTIN TIMBERLAKE Selfish

27. TATE McRAE Greedy

26. PATRYK SKOCZYŃSKI Ja Dziękuję

25. CONAN GRAY Killing Me

24. MATEUSZ GĘDEK Uśmiech nr 3

23. TEDDY SWIMS Lose Control

22. RAY DALTON All We Got

21. MARGARET; ALVARO SOLER Hot Like Summer

20. JENNIFER LOPEZ Can’t Get Enough

19. SARA JAMES; SZCZYL Dziś Mnie Mija Cały Świat

18. ARIANA GRANDE Yes, And?

17. JUBEL; KIDDO Lie To Me

16. DOMINIK DUDEK; KAYAH Na Co Mi To

15. NATALIA ZASTĘPA Wszystko Jedno

14. DARIA ZAWIAŁOW; TACO HEMINGWAY Supro

13. DAWID PODSIADŁO Halo

12. LANBERRY; TRIBBS Dobrze, Że Jesteś

11. LOST FREQUENCIES; BASTILLE Head Down

10. OFENBACH; NORMA JEAN MARTINE Overdrive

9. LOREEN Is It Love

8. SYLWIA GRZESZCZAK Motyle

7. DARIA MARX Feelings

6. ADEN FOYER Galileo Galilei

5. KLEKS; OSKAR CYMS; CARLA FERNANDES Do Gwiazd

4. THE ROLLINGS STONES Mess It Up [Purple Disco Machine Remix]

3. CYRIL Stumblin’ In

2. KLEKS Całkiem Nowa Bajka

1. DUA LIPA Houdini

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W tygodniu, na naszej stronie www i profilu RZ na FB, polecamy nowe propozycje do Listy, a w wydaniu weekendowym podsumowanie głosowania, które przedstawia Kasia Jankowska i super gwiazdy, które co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.