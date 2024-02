Zbiórkę przed rolniczym protestem w Zielonej Górze zapowiedziano na godz. 11.00, na parkingu przy ul. Wrocławskiej. Umówione miejsce ściągnęło wielu niezadowolonych prowadzoną przez rząd polityką rolną rolników. Według informacji organizatorów do miasta zjechało niemal 250 ciągników i kilkadziesiąt samochodów. Pojazdy dojechały z różnych części województwa, m.in. z okolic Krosna Odrzańskiego, Nowej Soli, czy Świebodzina.

– Protestujemy przeciwko Zielonemu Ładowi, który niszczy nas, jako producentów rolnych oraz przeciw dzikiemu importowi z Ukrainy, tej złej żywności, ponieważ my nad naszą bardzo pracujemy, żeby była zdrowa. A dzisiaj można wjechać z wszystkim do Polski bez jakiekolwiek kontroli jakości tych towarów – mówi Rafał Nieżurbida, przewodniczący protestu rolników Ziemi Lubuskiej. – Liczmy, że Zielony Ład to jest kwestia kilku dni, kiedy to brzemię z nas zdejmą. A jeśli chodzi o import ze Wschodu, bo to nie jest tylko ukraińskie zboże, jemy rosyjską pszenicę i konsumenci muszą o tym wiedzieć