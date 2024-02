Od poniedziałku w Lubuskiem ruszają ferie. Tuż przed rozpoczęciem przez uczniów zimowego odpoczynku od nauki w żagańskim parku książęcym przy Stawie Karpiowym przeprowadzono akcję pod nazwą „Bezpieczne ferie”. W praktycznej lekcji bezpieczeństwa nauczycielami byli policjanci, strażacy oraz strażnicy miejscy.

Ważnym wskazówkom związanym udzielaniem pomocy przysłuchiwali i przyglądali się uczniowie klas szkół podstawowych. Pokazano między innymi bezpieczny sposób wyciągnięcia osoby, która wpadła do wody. W akcję włączyła się także policja. Same dzieci podkreślają, że takie spotkania są potrzebne. – W szkole uczymy się tego wszystkiego, ale co innego zobaczyć w praktyce, jak wyciągnąć kogoś z wody, na co zwrócić uwagę dzwoniąc po pomoc – dodają uczniowie: