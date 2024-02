Pożar rafinerii ropy naftowej w Wołgogradzie, jednej z największych w Rosji, to efekt udanego ataku dronów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy – poinformowała w sobotę (3 lutego) agencja Ukrinform, która powołuje się na anonimowego rozmówcę w SBU.

Według źródła w zakład pierwotnej przeróbki ropy naftowej uderzyły dwa drony, w wyniku czego rafineria utraciła znaczną część swoich mocy produkcyjnych.

– powiedział rozmówca ukraińskiej agencji.

In Volgograd, Russia, drones attacked Lukoil's largest refinery in the Southern Federal District, with a capacity of 14.8 million tons

The regional governor and the Russian Defense Ministry claim that the UAVs were shot down and debris fell on the plant. pic.twitter.com/Nipp0S63yB

— NEXTA (@nexta_tv) February 3, 2024