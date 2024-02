Władze Strzelec Krajeńskich chcą szukać gorących źródeł. Już przygotowywany jest odwiert, który ma pokazać, czy warto inwestować w geotermię. To ważna informacja dla mieszkańców, bo woda może zostać wykorzystana do ogrzewania budynków, co powinno wpłynąć na jej cenę. O tym porozmawiamy z burmistrzem Strzelec Krajeńskich Mateuszem Federem oraz z sekretarzem miasta i koordynatorem ZIT w MOF Gorzów Mateuszem Karkoszką.