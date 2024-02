W sali konferencyjnej starostwa powiatowego zainaugurowano pierwsze obrady Młodzieżowego Sejmiku Powiatu Żagańskiego. Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Młodzi dla powiatu”, a jego celem było zachęcenie młodzieży do czynnego udziału w życiu publicznym regionu.

Podczas spotkania przedstawiciele szkół wskazywali płaszczyzny, na które ich zdaniem należy zwrócić szczególną uwagę. – Takie obrady to sposobność do przeprowadzenia lekcji obywatelskiej dla wszystkich młodych ludzi żyjących w naszym powiecie. To także ich cenne wskazówki dotyczące polepszenia życia w powiecie – mówi wicestarosta Anna Michalczuk:

Sama młodzież podkreśla, że takie spotkania, podczas których mogą prowadzić rozmowy z samorządem, to wartość dodana. – Warto słuchać młodych, bo tu chcemy żyć – zaznaczają uczestnicy sejmiku:

Dodajmy, że w obradach Młodzieżowego Sejmiku Powiatu Żagańskiego uczestniczyli przedstawiciele 7 szkół ponadpodstawowych.