Przeciętny mężczyzna w Polsce żyje nieco ponad 73 lata , a kobieta ponad 81. 8 lat dłużej. Czyli mężczyzna cieszy się emeryturą 8 lat a kobieta 21.

Dodatkowo ZUS przy wyliczaniu emerytury uśrednia wiek kobiet i mężczyzn i tym samym żaden statystyczny mężczyzna nie jest w stanie odebrać w całości zgromadzonego na swoim końcie kapitału.

Czy Kwestia nierównego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn wymaga rozwiązania. Obecnie wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Czy na przykład obniżyć wiek emerytalny mężczyzn do 63 lat i podnieść kobietom z 60 do 63 lat?

Zaprasza Krzysztof Baług

