Po raz trzeci studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej wraz z mentorami przygotowali materiały reporterskie, które pojawią się w regionalnych mediach! To także szansa by przyszli adepci dziennikarskiego rzemiosła mogli podpatrzeć zawodowy warsztat od kuchni. Wszystko to w ramach projektu mentorskiego realizowanego przez Uniwersytet Zielonogórski i Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich.

O inicjatywie opowiada profesor Magdalena Steciąg kierowniczka zakładu dziennikarstwa i nauk o mediach Uniwersytetu Zielonogórskiego

W projekcie uczestniczyli studenci II roku dziennikarstwa. Mentorką jednej z grup była Elżbieta Samsel – Czerniawska z Radia Zachód. Jak zaznacza młodzi ludzie mają ciekawe spojrzenie na zadany temat.

Po raz kolejny mentorem był także Leszek Kalinowski z Gazety Lubuskiej. Studenci mieli za zadanie napisać artykuł do gazety.

Materiały reporterskie w ramach programu „Uczeń – Mistrz” przygotowywali także dziennikarze Gazety Wyborczej: Maja Sałwacka i Szymon Płóciennik. Najbardziej zaangażowani studenci otrzymają nagrody rzeczowe, program zakończy się podczas medialnej majówki, która odbywa się rokrocznie na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Posłuchaj materiałów reporterskich przygotowanych przez studentów dwóch grup: