Lubuski NFZ rozpoczyna akcję „Studencie, sprawdź status swojego ubezpieczenia zdrowotnego”.

W czwartek i w piątek przy budynkach Akademii im. Jakuba z Paradyża stanie mobilne stanowisko funduszu, w którym studenci będą mogli sprawdzić swój status ubezpieczenia zdrowotnego czy poznają zasady zgłaszania się do niego. Mówi Joana Branicka, rzecznik lubuskiego NFZ:

Jeśli po zakończeniu takiej wakacyjnej pracy rodzic nie zgłosił studenta ponownie do swojego ubezpieczenia, to jest on formalnie nieubezpieczony. W mobilnym stanowisku studenci, których dotyczy ta sytuacja, będą mogli od razu ją zmienić.

Swój status studenci wszystkich uczelni będą mogli sprawdzić w czwartek w godz. 10:00 – 14:00 na terenie AJP przy ul. Chopina, a w piątek w tym samym czasie przy budynkach uczelni na ul. Teatralnej 25.