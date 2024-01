Duże oszczędności przynosi nowa kotłownia gazowa, jaka powstała w nowosolskim szpitalu. Poza ciepłą wodą wykorzystywaną do centralnego ogrzewania, celów sanitarnych i centralnej sterylizacji, produkuje wodę lodową potrzebną do klimatyzowania rok temu oddanego do użytku bloku operacyjnego. Obiekt na ekologiczne źródło, czyli w naszym przypadku gaz ziemny, zastąpił piec na miał węglowy, który zatruwał środowisko i był bardzo kosztowny – powiedziała Bożena Osińska dyrektor placówki.







. Realizacja inwestycji kosztowała szpital około 16 milionów złotych.