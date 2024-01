Jedna strona polityczna odrzuca całkowicie Polskę lat 1989-2015 druga strona odrzuca Polskę od 2015 r. do dzisiaj. Jak na razie nie widać tu pola na kompromis, a tym bardziej na pojednanie. Społeczeństwo zostało trwale rozbite, zaufanie do polityków i wiara, że polityka może służyć ogółowi, a nie tylko prywacie, zostały zniszczone. Sytuacja w Polsce na dziś jest taka, że coraz więcej z nas chce zgody, tylko nie jesteśmy gotowi jeszcze na to, żeby jako pierwsi wyciągnąć rękę . Co nas łączy, a co dzieli? Czy potrafimy się różnić w poglądach, ale współpracować. ?

Od godz. 12:10 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 801 327 462 oraz na komentarze.