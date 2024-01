Stowarzyszenie Miłośników Kolei Ok1 gra dziś razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Na żagańskim dworcu można zwiedzać muzeum kolejnictwa, a przy pierwszym peronie trwają przejażdżki drezynami.

32. final WOŚP w Żaganiu to wiele imprez. Jedna z nich związana jest z koleją, z której niegdyś słynęło miasto. – Jazda drezyną zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. A jak do tego dodać ilość czerwonych serduszek, które przy tym dostają mieszkańcy, to i nasze serca się cieszą – mówi prezes stowarzyszenia Sławomir Świniuch:

– Ciekawy sposób na przyciągnięcie ludzi, no i świetna frajda móc prowadzić taką drezynę – mówią odwiedzający dworzec:

– Ludzie chętnie wrzucają do puszek, które szybko się napełniają. No i pogoda nam dopisała – mówią wolontariusze orkiestry:

Dodajmy, że przejażdżki drezynami potrwają do godziny 15.00.