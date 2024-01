Ulica Głogowska w Nowej Soli zostanie gruntownie przebudowana. Do tej pory był to tranzyt dla pojazdów jadących w stronę Bytomia Odrzańskiego i południowego węzła na krajowej trójce. Jednak po oddaniu do użytku ulicy Dolnośląskiej ruch tirów odbywa się właśnie nową drogą. – Chcemy na odcinku trzech kilometrów ulicy Głogowskiej wykonać nową nawierzchnię jezdni, chodniki i ścieżki rowerowe – mówi Jacek Milewski, prezydent Nowej Soli.

Rządowe dofinansowanie zadania wynosi 23 milionów złotych.