Zakończył się wieloletni proces w sprawie rzekomej korupcji sprzed kilku lat. Sąd Rejonowy w Żaganiu uznał burmistrza Szprotawy za niewinnego zarzucanych mu czynów przyjęcia korzyści majątkowych.

Przypomnijmy, w październiki 2019 roku Mirosław Gąsik został zatrzymany i aresztowany. Spędził w areszcie tymczasowym 9 miesięcy. Dziś oczyszczono go z zarzutów. Włodarz Szprotawy od samego początku podkreślał swoją niewinność. – Czuję dużą ulgę, że ten czteroletni proces dochodzenia do prawdy dobiegł końca. Dziękuję wszystkim, którzy wierzyli w moją uczciwość – mówi burmistrz. Podczas ogłoszenia wyroku na sali sądowej zasiadło wielu szprotawian, którzy od początku wspierali włodarza miasta. – To ważny dzień – mówią jednomyślnie: