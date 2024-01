W kalendarzu przypada dziś Dzień bez Opakowań Foliowych. Przy tej okazji warto więc pochylić się nad problemem wszechobecnego plastiku. A dane zatrważają, bowiem każdego roku jako śmieci kończy ponad 500 miliardów opakowań foliowych. Niestety również za naszą sprawą, jeśli do kwestii segregacji śmieci podchodzimy z lekceważeniem.

Tylko w zeszłym roku do Łużyckiego Centrum Recyklingu w Marszowie trafiło ponad 5 tysięcy ton foliowych opakowań. Niestety nie każdy odpad foliowy nadaje się do powtórnego wykorzystania. Co więcej, nie wszystkie trafiają do zakładów zajmujących się ich recyklingiem czy utylizacją. Wiele niestety zaśmieca lasy i wody. Pozornie lekka foliówka wyrzucona w lesie stanowi nie lada problem dla środowiska, bowiem jej rozkład zajmuje co najmniej 100 lat. – Zamiast sięgania po nie podczas zakupów warto zabrać z domu szmacianą torbę lub kupić papierową w markecie. To już pierwszy ważny krok, aby śmieci wokół nas było mniej – mówią Lubuszanie: