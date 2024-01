W dzisiejszym wydaniu Super Expressu ukazał się wywiad Grzegorza Zasępy- redaktora naczelnego gazety z Prezydentem RP , w którym Andrzej Duda zapowiada ponowne ułaskawienie posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Pierwsze ułaskawienie polityków PiS miało miejsce w 2015 r. Do tej pory prezydent twierdził, iż pozostaje ono w mocy, zaś aresztowanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika jest w związku z tym bezprawne. Mimo to jednak Andrzej Duda wszczął tzw. procedurę ułaskawieniową, która do tej pory nie została sfinalizowana. Teraz jednak prezydent zdecydował się na ponowne ułaskawienie.

Nie brakuje opinii, że „nie można ułaskawić osób nieskutecznie skazanych i pozbawionych wolności w bezprawnej procedurze. Prezydent Andrzej Duda uruchamia bezprzedmiotowe postępowanie ułaskawieniowe wobec osób formalnie niewinnych” (SSN Kamil Zaradkiewicz).

Z drugiej strony zaś czytamy, że „można ułaskawić drugi raz przez zatarcie bezprawnego skazania i uznanie go za niebyłe. Nie stoi to w kolizji z pierwszym ułaskawieniem, wręcz przeciwnie, w zaistniałej sytuacji jest jego koniecznym uzupełnieniem”. ( Komisarz UE ds. rolnictwa, wcześniej sędzia Janusz Wojciechowski).

Jaka jest Państwa opinia na temat postępowania Prezydenta Andrzeja Dudy? Jak oceniają Państwo osadzenie panów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w areszcie? Czy słusznie zostali oni pozbawieni mandatów poselskich?

Od godz. 12:10 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 801 327 462 oraz na komentarze.