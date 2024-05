Sędzia Tomasz Szmydt, który w poniedziałek ogłosił na konferencji w Mińsku, że wystąpił do Aleksandra Łukaszenki o status uchodźcy politycznego, był w ścisłym zainteresowaniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego co najmniej od kilku miesięcy. Ponadto miał być przedmiotem rozpracowywania przez polski kontrwywiad, który zbierał dowody zmierzające do zatrzymania sędziego pod zarzutem prowadzenia działalności szpiegowskiej na rzecz obcego państwa.

Sędzia Szmydt od co najmniej kilku lat miał utrzymywać kontakty z białoruskimi służbami, a także z rosyjskimi, działającymi na terytorium Polski.

W ABW trwa obecnie pilna kontrola. Przedmiotem wyjaśnień ma być m.in. sama nagła ucieczka sędziego na Białoruś.

ABW z europejskimi służbami, skoordynowanej w szczególności z partnerami z Czech. W ich efekcie udokumentowano działania zmierzające do zorganizowania w państwach UE prorosyjskich inicjatyw i kampanii medialnych. Celem była realizacja założeń polityki zagranicznej Kremla, w tym osłabienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, dyskredytacja Ukrainy oraz wizerunku organów Unii Europejskiej. W tym celu został uruchomiony portal internetowy o zasięgu międzynarodowym voice-of-europe.eu, na którym publikowane są artykuły, oświadczenia, komentarze i wywiady o tendencyjnym, prorosyjskim wydźwięku, związane z sytuacją międzynarodową, w tym z wojną prowadzoną przez Rosję przeciwko Ukrainie.

Czy polskie i europejskie służby odpowiednio reagują na rosyjskie działania?

Pyta Krzysztof Baług

