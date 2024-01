Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o przerwie w działaniu profilu zaufanego. Platforma będzie niedostępna od godziny 20 do jutra do 16.

W tym czasie nie będzie można korzystać z profilu zaufanego i części innych aplikacji, wymagających potwierdzenia tożsamości. Powodem są planowane prace serwisowe.

Osoby, które planowały w tym czasie załatwianie online spraw urzędowych powinny uwzględnić przerwę w dostępie do usługi profilu zaufanego. W tym czasie nie będzie możliwości zalogowania się do usług internetowych poprzez profil zaufany ani złożenia elektronicznego podpisu.

Wyłączone będą również: logowanie do systemów państwowych przy użyciu aplikacji mObywatel, logowanie poprzez e-Dowód, a także logowanie do systemów państwowych poprzez uwierzytelnianie w bankowości internetowej.

Nie będzie można realizować spraw urzędowych, takich jak logowanie się do Internetowego Konta Pacjenta i korzystanie z usługi mObywatel; składanie wniosków, w tym o 800 plus i wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego; zgłoszenie narodzin dziecka, pobranie odpisu aktu stanu cywilnego, małżeństwa, zgonu; zgłoszenia zgubienia lub zniszczenia dowodu osobistego; zarejestrowania działalności gospodarczej.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, przerwa w działaniu obejmie też dostęp do systemu e-zdrowie, przez co lekarze nie będą mogli wystawiać recept elektronicznych. Będą mogli jednak zrobić to w wersji papierowej. Ministerstwo przypomina, że do e-usług w ochronie zdrowia można zalogować się bez użycia profilu zaufanego, na przykład przez usługę mojeID w banku.

Podczas prac wprowadzone zostaną zmiany, które mają na celu podniesienie stabilności i niezawodności systemów.