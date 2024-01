Żary zachęcają młodzież z terenów miasta do udziału w darmowym programie profilaktycznym. Projekt związany jest z profilaktyką zaburzeń depresyjnych. Inicjatywa kierowana jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych.

To kolejna edycja cyklu spotkań ze specjalistami. – W zeszłym roku z oferty skorzystało wielu młodych ludzi. Pomoc kierowana jest do rodziców oraz uczniów – mówi Joanna Harasim z żarskiego magistratu:

– Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. To nic nie kosztuje, a naprawdę może pomóc – zaznacza naczelniczka wydziału do spraw społecznych:

Dodajmy, że spotkania specjalistów z uczniami w ramach programu trwać będą do listopada.