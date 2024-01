Nowy wojewoda pomorski Beata Rutkiewicz zapowiedziała, że elektrownia jądrowa, która ma powstać na Pomorzu, nie będzie budowana w Lubiatowie-Kopalinie w gminie Choczewo, tylko w okolicy Żarnowca w gminie Krokowa. Pomysł ten punktuje na platformie X Jacek Sasin, poseł PiS, były minister aktywów państwowych. Wieczorem na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku pojawia się oświadczenie w sprawie.

Wojewoda pomorska rozważa zmianę lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce – pisze gazeta regionalna „Dziennik Bałtycki”. Alternatywą miałby być powrót do koncepcji budowy siłowni koło Żarnowca.

„Dziennik Bałtycki” pisze, że Beata Rutkiewicz podczas wizyty w Chojnicach wyraziła wątpliwość co do słuszności decyzji o lokalizacji elektrowni w Lubiatowie-Kopalinie w gminie Choczewo:

– poinformowała wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz cytowana przez Dziennik Bałtycki.

Wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna powiedział, że dokument poświęcony kwestii lokalizacji elektrowni atomowej w Lubiatowie-Kopalinie, który przygotował zespół powołany przez marszałka województwa Mieczysława Struka, trafił do premiera Donalda Tuska:

Leszek Bonna powiedział, że autorzy zawarli w dokumencie swoje wątpliwości dotyczące lokalizacji elektrowni w kontekście jej wpływu na środowisko naturalne.

– Decyzja lokalizacyjna dotyczy najcenniejszego obszaru turystycznego województwa pomorskiego. Tam jest szeroka piaszczysta plaża i kompleksy leśne. Część tego dziedzictwa będzie wykluczona z użytkowania przez turystów i mieszkańców ze względu na oddziaływanie tej inwestycji. Zdajemy sobie sprawę, że atom to jest przyszłość i musimy inwestować ale czy nie warto rozważyć pierwotnej lokalizacji z lat 80. w pobliżu Żarnowca? Tam jest już linia przesyłowa będąca w stanie odebrać tyle energii. Budowanie nowej linii – nie ukrywajmy – to kolejny czynnik degradujący środowisko naturalne

— tłumaczył Leszek Bonna, wicemarszałek pomorski, cytowany przez „Dziennik Bałtycki”.

Jacek Sasin, były minister aktywów państwowych, nie zgadza się z planami nowego wojewody pomorskiego.

– To byłoby wysadzenie kluczowego projektu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wprowadzenie energii jądrowej do naszego systemu to polska racja stanu. Wszelkie obstrukcje w tym zakresie to gra ramię w ramię z Putinem, którego celem jest uzależnianie surowcowe i energetyczne Europy. Wnioski nasuwają się same