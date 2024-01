Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” zrzesza 230 rodzin osób autystycznych, mieszkańców województwa lubuskiego, a także okolic Głogowa na Dolnym Śląsku i Wolsztyna w Wielkopolsce. Organizacja działa od sierpnia 2001 roku. W tym czasie powstał ośrodek diagnostyczno-terpeutyczny, przedszkole, szkoła, przedsiębiorstwo społeczne i Fundacja Generado, która ma dbać o przyszłość dorastających podopiecznych.

„Co będzie z moim dzieckiem, kiedy umrę, albo nie będę w stanie się nim zajmować?”- rodzice osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, widząc niedoskonałości systemu wsparcia osób niesamodzielnych, drżą o przyszłość swoich dzieci. Tak powstał pomysł stworzenia hostelu, oraz mieszkań wspomaganych dla dorosłych osób w spektrum autyzmu. Kolejnym krokiem było utworzenie miejsc pracy i rozwijanie Fundacji w Sulechowie. Dzięki dofinansowaniu m.in. z Zarządu Województwa Lubuskiego, PFRONu i Urzędu Miasta w Sulechowie przy ul. Czereśniowej powstaje tzw. ZAZ czyli Zakład Aktywności Zawodowej.

Jak mówi prezes stowarzyszenia Sebastian Cycuła w Polsce nikt nie chce zatrudnić osób z autyzmem, bo należą do kłopotliwej mniejszości. Pracują dwie osoby na sto z tym zaburzeniem. Tymczasem przedsiębiorstwo społeczne Dalej Razem w ciągu dziesięciu lat działalności wypracowało skuteczny system wdrażania pracowników i utrzymania ich na rynku pracy. Łącznie w ramach marek WYDRUKUJEMY.TO, Gryka!, Dalej Razem Edu pracuje 21 osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, co jest ewenementem w skali kraju.