Trudne warunki na drogach są w trzech krajach bałtyckich. Od Litwy po Estonię intensywne opady śniegu oraz zawieje i zamiecie śnieżne utrudniają przejazd wieloma drogami.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dróg i intensywnymi opadami śniegu na południu, w centrum i północnym-wschodzie kraju.

Jedna osoba została ranna po zderzeniu dwóch tirów na Obwodnicy Trójmiasta (S6) w Gdańsku Matarni w kierunku Łodzi. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godz. 10.30 – informuje GDDKiA.

Na Litwie najwięcej śniegu spadło w południowo-zachodniej części kraju. Jednak trudne warunki na drogach panują też na północy Litwy, gdzie miejscami pokrywa śnieżna powiększyła się o ponad 20 centymetrów.

Poruszanie się utrudnia też silny wiatr, a miejscami, przede wszystkim w centralnych częściach kraju, utworzyła się też gołoledź. Część głównych dróg takich jak Via Baltica jest przejezdna, ale rano ślisko było między innymi w okolicach miejscowości Kalwaria, w kierunku granicy z Polską.

W Wilnie dzisiaj rano drogi były na bieżąco odśnieżane i posypywane mieszanką soli i piasku.

Obfite opady śniegu utrudniają też jazdę najważniejszymi szlakami na Łotwie. Bardzo trudne warunki panują na większości dróg, w tym na obwodnicy Rygi oraz na trasie prowadzącej do Tallinna. Tamtejsze służby ostrzegają, że widoczność podczas opadów śniegu może spaść do 200 metrów. Podobnie może być w Estonii. Alerty pogodowe w krajach bałtyckich mają obowiązywać przez większą część dnia.

IMGW ostrzega przed oblodzeniem i intensywnymi opadami śniegu

Alert pierwszego stopnia dotyczący oblodzenia wydano dla części województwa śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i opolskiego.

Fot. PAP/Albert Zawada

Synoptycy prognozują tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu, powodującego ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie od -7 st. C do -5 st. C, a temperatura minimalna przy gruncie od -9 st. C do -6 st. C.

Alert obowiązuje do do godz. 9 we wtorek.

Z kolei dla części województwa podlaskiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Prognozowane są tam opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10-12 cm.

Ten alert obowiązuje do godz. 11. (PAP)

Utrudnienia na Obwodnicy Trójmiasta po zderzeniu dwóch tirów

Dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku Przemysław Plata poinformował PAP, że do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych doszło we wtorek o godz. 4.20 na Obwodnicy Trójmiasta (S6) w kierunku Łodzi w Gdańsku Matarni.

Uwaga na utrudnienia na Obwodnicy Trójmiasta! https://t.co/sh00qZsPSA — Polskie Radio Kierowców (@RadioKierowcow) January 16, 2024

„W wypadku została ranna jedna osoba. Zablokowany jest jeden pas ruchu” – dodał dyżurny GDDKiA. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godz. 10.30.

Na Obwodnicy Trójmiasta panują trudne warunki drogowe po intensywnych opadach śniegu.

Źródło: PAP/IAR/mpo