Mimo, iż pies na łańcuchu, to już coraz rzadszy widok, to wciąż możemy natrafić na tak żyjące czworonogi. Warto o nich pomyśleć szczególnie w czas zimy, kiedy słupki na termometrach spadają poniżej zera. Słoma w budzie czy ciepły posiłek to dla nich bardzo dużo w te dni.

Urzędnicy zajmujący się losem zwierząt przypominają, aby zadbać o psy i koty podczas ujemnych temperatur. Powinniśmy mieć na uwadze to, że posiadanie zwierzaka, to również zobowiązanie i odpowiedzialność za ich los. – Może więc warto na czas mrozów wpuścić psa do domu – mówią miłośnicy braci mniejszych: