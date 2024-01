Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rozpoczęli w sobotę (13 stycznia) kilkugodzinne liczenie populacji nietoperzy w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym w woj. lubuskim. Według szacunków znajduje się tam około 40 tys. nietoperzy z 12 gatunków.

Liczenie koordynują pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – dr Tomasz Kokurewicz oraz dr Grzegorz Apoznański, a w akcji uczestniczy jedynie 40 osób, choć do przeliczenia jest ponad 40 tys. nietoperzy z 12 gatunków.

– Chociaż korytarze Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, w którym zimują te nietoperze mają około 32 kilometrów długości, to do policzenia populacji nie można wziąć wielu osób z różnych powodów. Chodzi przede wszystkim o to, by nie policzyć kilkukrotnie tej samej grupy, bo one będą się przemieszczać, a nie chcemy też zbytnio wybudzać ich ze snu

– powiedział PAP dr Kokurewicz.

Podkreślił, że naukowcy mają zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Gorzowa Wielkopolskiego na wykonanie akcji liczenia, która może doprowadzić do wybudzenia części populacji, ale chcą ją wykonać jak najspokojniej.

Naukowcy UPWr będą liczyć tę populację nietoperzy wraz z zaproszonymi chiropterologami z Europy, z którymi współpracują. W liczeniu bierze udział też 10 studentów uczelni. Liczenie trzeba wykonać od świtu do zmroku – w ciągu maksymalnie około ośmiu godzin.

Zdaniem specjalistów duża liczba zwierząt to nie problem, wyzwaniem jest właściwe określenie gatunku w trakcie liczenia populacji.

– To ważne badania. Nietoperze to bowiem barometr zmian klimatu na Ziemi. Są więc bardzo wrażliwe na wszelkie zmiany warunków zewnętrznych i nie są w stanie przystosować się do nich wystarczająco szybko. Na podstawie zmian ich liczebności możemy zatem wnioskować o stanie środowiska. I to nie tylko o wzroście temperatury

– powiedział naukowiec z UPWr.

Dr Kokurewicz podkreślił, że wyniki liczenia pozwalają ocenić także, jaki jest wpływ zmian klimatu na samą populację nietoperzy.