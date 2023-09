Z programu Polski Ład, którego jedna z wersji dofinansowuje ochronę zabytków, najczęściej wspierana jest renowacja obiektów sakralnych. To oczywiste, bo to właśnie kościoły należą do najstarszych obiektów zabytkowych, także w naszym regionie. Gmina Lubrza także dostała wsparcie na ochronę zabytków, ale przychylność zdobył wniosek ochrony zupełnie innego w charakterze i dużo młodszego obiektu.

– Chcieliśmy otrzymać pieniądze na ochronę obiektów Pętli Boryszyńskiej MRU i się udało – nie kryje radości Ryszard Skonieczek, wójt gminy Lubrza.

Dodajmy, że gmina Lubrza z tego samego programu otrzymała pieniądze na zabezpieczenie zabytkowych kościołów w Przełazach i Nowej Wiosce.