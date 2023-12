W czas zimy lubimy obserwować odwiedzające w poszukiwaniu pożywienia balkony i ogródki ptaki. Decydując się na wystawienie karmnika umieszczając w nim przysmaki, którymi chcemy nakarmić je zimą musimy robić to rozważnie. Nie wszystko bowiem, co według nas jest smaczne i kaloryczne służy skrzydlatym braciom.

Warto pamiętać, aby robić to z głową. Wykreślmy z ptasiego jadłospisu rzeczy solone i chleb, który wręcz szkodzi ich zdrowiu. Leśnicy przypominają także o systematyczności w zaglądaniu do karmników i wymianie tego, co w nim zalega. A jeśli już wieszamy taki domek, do którego przylecą sikorki czy wróble, ustawiajmy je tak, aby koty nie mogły się tam dostać. – Wybierając tłuszczowe kulki z ziarnami unikajmy tych sprzedawanych w siatkach, bowiem zdarza się ptakom w nie zaplątywać, a to dla nich niebezpieczne – mówi Michał Szczepaniak z Nadleśnictwa Lipinki: