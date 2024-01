W sobotę rozpoczynają się ferie zimowe w szkołach. Odbędą się w czterech terminach. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, nastąpi między 13 stycznia a 25 lutego. Lubuscy uczniowie na swoją przerwę w nauce muszą poczekać jeszcze prawie miesiąc – ferie zimowe w naszym województwie rozpoczną się 10 lutego.

Od 13 do 28 stycznia ferie będą mieć uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego. Od 20 stycznia do 4 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego. Od 27 stycznia do 11 lutego przerwę w nauce będą mieli uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.

Od 10 lutego do 25 lutego ferie, oprócz Lubuszan, będą mieli uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Następna przerwa w nauce w szkołach – na Wielkanoc – będzie od 28 marca do 2 kwietnia.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą wówczas zasadą, terminy ferii w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, np. jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego, a w kolejnym – na drugą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano, biorąc pod uwagę liczbę uczniów.

Z tej reguły wyłączone są tylko woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie ferie są zawsze na przełomie stycznia i lutego.

Turyści w Zakopanem najchętniej wybierają hotele o wysokim standardzie

Pierwsze dwa tygodnie ferii cieszę się dużym zainteresowaniem turystów planujących wypoczynek pod Tatrami. Goście najchętniej wybierają hotele o wysokim standardzie, oferujące pakiety wypoczynkowe – mówi PAP Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

„Pierwsza dwa tygodnie ferii cieszę się bardzo dużym zainteresowaniem. Zima dopisała, jest dostatek śniegu i mróz”

– poinformował PAP Wagner. Przypomniał, że ferie tzw. warszawskie zawsze cieszyły się w Zakopanem największą frekwencją turystyczną i tak będzie też w tym roku.

„Jeżeli chodzi o kolejne turnusy, to będą się dopełniały, ponieważ okienko rezerwacyjne skróciło się nawet do dwóch tygodni przed planowanym przyjazdem”

– wyjaśnił Wagner. Zwrócił uwagę, że mniej gości rezerwuje pobyty z dużym wyprzedzeniem.

Z przekazanych przez niego informacji wynika, że w hotelach o wysokim standardzie mediana cena za pokój 2-osobowy wynosi 702 zł w czasie dwóch pierwszych turnusów ferii – to o 60 zł więcej, niż w ubiegłym roku w tym samym okresie. Dodał także, że wyciągi narciarskie podrożały średnio o 7 proc. w stosunku do ubiegłego sezonu.

W ubiegłym roku na zimowy wypoczynek na Podhalu zdecydowało się wielu Wielkopolan, którzy wcześniej nie byli licznymi gośćmi pod Tatrami. W tym roku hotelarze z Zakopanego również raportują duże zainteresowanie wypoczynkiem turystów z tego regionu.

Wagner zwrócił uwagę, że dużą popularnością wśród turystów cieszą się hotele o wysokim standardzie, które przygotowały pakiety pobytowe, czyli oprócz noclegu i pełnego wyżywienia także dodatkowe atrakcje, np. kuligi z ogniskiem czy animacje dla dzieci.

