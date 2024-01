Skazaniem mnie za walkę z korupcją i bezprawne pozbawienie mandatu poselskiego traktuję jako akt zemsty politycznej. Od pierwszego dnia mojego uwięzienia rozpoczynam protest głodowy – zapowiedział Mariusz Kamiński w oświadczeniu do szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara.

Współpracownicy Kamińskiego i Wasika zorganizowali w środę rano (10 stycznia) przed Kancelarią Premiera konferencję prasową. Błażej Poboży powiedział, że Kamiński i Wąsik „stali się wczoraj pierwszymi po 1989 roku więźniami politycznymi”.

Poboży dodał, że w czasie, gdy prezydent Duda spotykał się z białoruskimi opozycjonistami, służby podległe szefowi MSWiA dokonały – jak ocenił – dokonały siłowego zatrzymania posłów na Sejm.

– mówił Poboży.

Poinformował, że Kamiński tuż przed „bezprawnym zatrzymaniem” sformułował oświadczenie do ministra sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Adama Bodnara.

– brzmi treść oświadczenia odczytanego przez Pobożego.

Michał Prószyński, szef gabinetu politycznego MSWiA w latach 2019-2023 ocenił, że to „sytuacja absolutnie wyjątkowa, szczególna i dramatyczna”.

– Mamy do czynienia z pierwszymi więźniami politycznymi po 1989 r. Do tego właśnie doprowadził rząd Donalda Tuska, do zatrzymania aktualnych parlamentarzystów i do zatrzymania poprzez atak na Pałac Prezydencki