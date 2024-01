Wtorek zapowiada się jako kolejny mroźny dzień. Tylko nad samym morzem, jak powiedział PAP synoptyk IMGW Kamil Walczak, temperatura w najcieplejszym momencie dnia może wzrosnąć do 2 stopni Celsjusza na plusie.

Wtorek na południu i w centrum kraju z bezchmurnym niebem lub zachmurzeniem małym. Natomiast na pozostałym obszarze, jak powiedział PAP Kamil Walczak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zachmurzenie powinno być umiarkowane i duże.

– zaznaczył synoptyk IMGW.

To będzie kolejny mroźny dzień niemal w całym kraju.

„Temperatura maksymalna wyniesie od minus 13-12 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich i na wschodzie województwa lubelskiego, ok. minus 6 stopni w centrum, do plus 2 stopni Celsjusza nad samym morzem. Tam najcieplej”