Żagańska policja zaprasza chcących wstąpić w szeregi mundurowych do wspólnych treningów na torze sprawności fizycznej. Najbliższe zajęcia już w sobotę w hali kompleksu sportowego Arena.

Do próbnego testu przystąpić może każdy. – Oferujemy darmowe ćwiczenia dla tych, którzy rozważają włożenie munduru. To najlepszy sposób, aby sprawdzić swoje przygotowanie do egzaminu – mówi sierżant sztabowy Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu:

– Pokonanie toru sprawności fizycznej to jeden z elementów, który należy zaliczyć podczas kwalifikacji do służby – zaznacza funkcjonariusz:

Dodajmy, że sobotni trening przy ulicy Kochanowskiego rozpocznie się o godzinie 13.00.