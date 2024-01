Nasza redakcyjna koleżanka Marzena Wróbel-Szała została laureatką I nagrody w Konkursie o Nagrodę Marszałka Senatu RP dla dziennikarzy polskich i polonijnych pt. „Polki poza Polską”. Celem tegorocznej edycji było pokazanie roli, jaką odegrały i odgrywają polskie kobiety poza granicami Polski dla podtrzymywania polskości i utrzymania więzi z krajem ojczystym.

Jury wysoko oceniło reportaż przygotowany do emisji w naszym środowym cyklu reportażowym o wyjątkowej postaci Danucie Mostwin: literatce, publicystce, społeczniczce, która stworzyła realistyczny obraz polskiej emigracji, oparty na własnych doświadczeniach i pracy z polskimi emigrantami. Stanowi on cenne źródło wiedzy o ważnej części polskiego społeczeństwa żyjącego poza granicami. Bohaterka reportażu jako młoda dziewczyna wraz z całą rodziną wyemigrowała w 1945 r. do Anglii, potem Stanów Zjednoczonych. Jej twórczość literacka i publicystyczna wywarła ogromny wpływ na kształtowanie obrazu polskiej emigracji.

Jej biografią zajęła się filolożka, historyczka i badaczka kultury Beata Halicka, która jest profesorem na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wcześniej ukończyła studia w zakresie filologii germańskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. Została laureatką nagrody Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie pracowała do 2003 roku.

Dodajmy, że na przestrzeni ostatnich 9-ciu lat jest to już 4 nagroda główna w tym konkursie zdobyta przez członków Redakcji Reportażu Radia Zachód.

Reportaż zrealizował Łukasz Zalewski, muzykę skomponował Paweł Słoniowski.

GRATULUJEMY