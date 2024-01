Siły rosyjskie przeprowadzają w poniedziałek rano atak rakietowy na dużą skalę na kilka regionów Ukrainy, a w całym kraju został ogłoszony alarm przeciwlotniczy – poinformowało ukraińskie wojsko. Do tej informacji odniosło się Dowództwo Operacyjne RSZ: „wszystkie niezbędne procedur ws. bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały uruchomione, a sytuacja jest monitorowana – poinformowało w poniedziałek (8 stycznia) rano .

Siły Powietrzne Ukrainy oznajmiły na Telegramie, że Kijów jest zagrożony pociskami balistycznymi – podała agencja Reutera.

Dalsza część tekstu pod tweetem

??Another ????Russian missile attack on ????Ukraine. Large-scale alarm on the territory of Ukraine. Kh-101/55/555 cruise missiles launched from Tu-95MS bombers pic.twitter.com/BuS9T9QPRA

— ????Ukrainian Front (@front_ukrainian) January 8, 2024