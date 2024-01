Francja ma zamiar zbudować osiem nowych elektrowni jądrowych – zapowiedziała francuska minister energii Agnes Pannier-Runacher w wywiadzie dla tygodnika „Tribune Dimanche”. Paryż chce wykorzystać energię jądrową w większym stopniu, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.

Na początku 2022 roku prezydent Emmanuela Macron zapowiedział budowę sześciu nowych reaktorów wodno-ciśnieniowych (EPR). W ciągu kilku tygodniu rząd ma przedstawić projekt ustawy o suwerenności energetycznej, w którym zapisano budowę tych elektrowni.

Minister Pannier-Runacher poinformowała, że w ustawie zaplanowano także budowę ośmiu kolejnych elektrowni, które dotychczas były jedynie rozważane przez rząd. Jak mówiła, Francja potrzebuje więcej energii z atomu, aby zrealizować cele klimatyczne.

Rząd w Paryżu zobowiązał się, że do 2035 roku zmniejszy udział paliw kopalnych w mikście energetycznych do 40 procent. Obecnie wynosi on 60 procent.