Została oddana do użytku, po modernizacji ulica Staroleszczyńska we Wschowie. To ósma ulica na terenie miasta, którą w tej kadencji samorządu przebudowało wschowskiego starostwo. – To ważna inwestycji, która poprawi dojazd do urzędów i sklepów- powiedział starosta Andrzej Bielawski.

Realizacja zadania kosztowała 2 miliony złotych.