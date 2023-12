Kolejny rok mija. Jakie przeboje nam przyniósł?! Czy pamiętacie wszystkie piosenki, które zagraliśmy w Mniej-Więcej Liście?! Było ich tym razem 235. W najlepszych 100 z pewnością wiele niespodzianek i zaskoczeń. Mieliśmy 2 sytuacje ex aequo i aż 7 lubuskich Artystów brało udział w tych corocznych zmaganiach o Wasze względy. Kto sobie poradził najlepiej?! Kto zaskoczył najbardziej?!

Oto nasza najlepsza 100!

100. DARIA ZAWIAŁOW FiFi Hollywood

100. JASON DERULO; MEGHAN TRAINOR Hands On Me

99. GEORGE EZRA Dance All Over Me

98. GOLEC uORKIESTRA Stromy Szlak

97. IGNACY To Co Mam

96. BLANKA Rodeo

95. AVA MAX Dancing’s Done

94. LOI News

93. LANBERRY Waniliowe

92. IGNACY Samoloty

91. ALLE FARBEN; FLYNN I Need To Know

90. BEMY; GREG BARNEY California Sober

89. ANITA LIPNICKA Jak Na Filmach

88. IGO; MROZU Styl

87. MAE STEPHENS; MEGHAN TRAINOR Mr Right

86. KOMODO; FEEL Ona Tu Jest

85. LANBERRY; TRIBBS Dobrze, Że Jesteś

84. ADEN FOYER Galileo Galilei

83. THE BLACK EYED PEAS; ANITTA; EL ALFA Simply The Best

82. LOREEN Is It Love

81. STAN ZAPALNY Sąsiadka

80. OLIVER TREE One & Only

79. PURPLE DISCO MACHINE; DUKE DUMONT; NOTHING BUT THIEVES Something On My Mind

78. TAYLOR SWIFT Cruel Summer

77. MYSLOVITZ Latawce

76. U2 Atomic City

75. MARIUSZ WAWRZYŃCZYK Hipnotyzuj Mnie

74. LATARNIK Manekin

73. DAWID KWIATKOWSKI Taki Jak Ty

72. BARANOVSKI Chcę Być Sobą

71. LANBERRY Notting Hill

70. P!NK Never Gonna Not Dance Again

69. JONAS BROTHERS Wings

68. *NSYNC; JUSTIN TIMBERLAKE Better Place

67. VERDE XOXO

66. ED SHEERAN American Town

65. TAKE THAT Windows

64. B.R.O. Dziewczyny Lubią Tańczyć

63. ROBERT GRACE Casper

62. EAGLE-EYE CHERRY Rising Sun

61. SHEPPARD Good Time

60. SHANIA TWAIN Giddy Up!

59. U2 Pride (In The Name Of Love) [Songs Of Surrender]

58. DEPECHE MODE Ghosts Again

57. DOMINIK DUDEK Be Good

56. MARTIN GARRIX; JVKE Hero

55. SMOLASTY Herbata Z Imbirem

54. DAWID PODSIADŁO D I A B L E

54. ED SHEERAN Eyes Closed

53. SARA CHMIEL; GROMEE Ty i Ja

52. AGNIESZKA CHYLIŃSKA Drań

51. ADAM LAMBERT Getting Older

50. FREYA RIDIGNS Weekends

49. MARGARET Bynajmniej

48. WIKTOR DYDUŁA Pal Licho!

47. SAM SMITH Lose You

46. REMA; SELENA GOMEZ Calm Down

45. LATOO; LU KALA Lottery

44. MILEY CYRUS Flowers

43. DAWID PODSIADŁO Mori

42. ELLIE GOULDING Like A Saviour

41. BEBE REXHA; SNOOP DOGG Satellite

40. SELENA GOMEZ Single Soon

39. RAY DALTON Do It Again

38. CAT BURNS People Pleaser

37. SMOLASTY; DODA Nim Zajdzie Słońce

36. DARIA ZAWIAŁOW Z Tobą Na Chacie

35. BEN CRISTOVAO; SARA JAMES Brighter Day

34. THE KOLORS Italodisco

33. KSI & OLIVER TREE Voices

32. LOREEN Tattoo

31. LOI Gold

30. MANESKIN Honey (Are You Coming?)

29. P!NK Trustfall

28. DUA LIPA Dance The Night

27. MICHAEL PATRICK KELLY Wonders

26. DAWID PODSIADŁO TAZOSy

25. SAM SMITH; CALVIN HARRIS; JESSIE REYES I’m Not Here To Make Friends

24. PNAU; KHALID The Hard Way

23. SANAH Najlepszy Dzień W Moim Życiu

22. REA GARVEY Free Like The Ocean

21. NICKY YOURE Eyes On You

20. CONAN GRAY Never Ending Song

19. MICHAEL PATRICK KELLY O.K.O.

18. KWIAT JABŁONI Od Nowa

17. MIKOLAS JOSEF Boys Don’t Cry

16. DAWID KWIATKOWSKI Cafe de Paris

15. MANESKIN; TOM MORELLO Gossip

14. ROXIE WĘGIEL Miasto

13. JAMES BLUNT Beside You

12. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2023 Supermoce

11. LATARNIK Nieogar

10. SANAH Marcepan

9. ANNE MARIE; SHANIA TWAIN Unhealthy

8. PURPLE DISCO MACHNE; KUNGS Substitution

7. NIALL HORAN Heaven

6. SYLWIA GRZESZCZAK Bang Bang

5. MARGARET Tańcz Głupia

4. JAX JONES; CALUM SCOTT Whistle

3. ONEREPUBLIC Runaway

2. ADEN FOYER The Ballet Girl

1. NATALIA ZASTĘPA Wracam Do Siebie

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W tygodniu, na naszej stronie www i profilu RZ na FB, polecamy nowe propozycje do Listy, a w wydaniu weekendowym podsumowanie głosowania, które przedstawia Kasia Jankowska i super gwiazdy, które co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.