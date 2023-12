I-ligowi siatkarze Astry Nowa Sól wygrali we własnej hali z II-ligową Agencją Inwestycyjną Stilonem Gorzów 5:0 w meczu sparingowym.

Gra kontrolna była zamknięta i odbyła się bez udziału publiczności. Obaj trenerzy umówili się na rozegranie pięciu setów – bez względu na wynik i rotowali składami.

Nowosolanie zwyciężali w poszczególnych partiach do 23, 23, 15, 18 i 16. Mimo okazałego rezultatu – zastrzeżenia co do gry swojego zespołu miał szkoleniowiec Astry:

Z kolei Łukasz Lamcha, który w tym spotkaniu zadebiutował w roli pierwszego trenera Stilonu – był wdzięczny za możliwość sprawdzenia się z zespołem z wyższego poziomu:

Dodajmy, że Astra w czwartek pokonała także w sparingu II-ligowych Iwanickich Gubin 3:1.