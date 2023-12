Marek Cebula nowym wojewodą lubuskim. Przed chwilą odebrał akt powołania od wiceministra spraw wewnętrznych i administracji.

„Dzisiaj zostałem powołany przez Premiera RP Donalda Tuska do pełnienia funkcji Wojewody Lubuskiego. Była to jedna z najwznioślejszych chwil w moim życiu. Gwarantuje, że będę wojewodą wszystkich Lubuszan, jestem człowiekiem dialogu, co udowodniłem przez dwie dekady mojej pracy na rzecz społeczeństwa. Drodzy Lubuszanie – do zobaczenia na spotkaniach” – napisał Cebula.

Marek Cebula był do tej pory burmistrzem Krosna Odrzańskiego i prezesem Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, które skupia samorządowców z całego regionu.

Pochodzi z Gubina. Karierę polityczną rozpoczynał jako radny Krosna Odrzańskiego, a później powiatu. W wyborach parlamentarnych w 2007 roku zdobył mandat poselski. Kadencję przerwał trzy lata później, po wygranych wyborach na stanowisko burmistrza Krosna. Od lat walczył o budowę obwodnicy miasta. Starania w tej sprawie zostały sfinalizowane kilka dni temu, gdy wybrano wykonawcę inwestycji. Jako burmistrz Marek Cebula szukał też m.in. pieniędzy na ratowanie miejskich zabytków, pochodzących z czasów piastowskich.

Z informacji Radia Zachód wynika, że na stanowisku wojewody będzie miał dwóch zastępców. Jednego z nich rekomenduje Lewica, a drugiego Trzecia Droga. W gronie kandydatów na wicewojewodów wymieniani są: Tomasz Nesterowicz oraz Dariusz Popławski.