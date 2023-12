Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze, czyli 500 plus, zostanie podwyższone do 800 złotych. Nastąpi to automatycznie. Rodzice i opiekunowie nie muszą składać dodatkowego wniosku.

– Już 2 stycznia Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizuje pierwsze przelewy z podwyższoną do 800 zł kwotą świadczenia wychowawczego. Kolejne termin wypłat to 4 i 7 stycznia. ZUS automatycznie podniesie wysokość świadczenia – informuje Agata Muchowska, rzeczniczka prasowa ZUS ww Lubuskiem.

Zgodnie z przepisami na wypłatę wyrównania od 1 stycznia ZUS ma czas do 29 lutego 2024 r.